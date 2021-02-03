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12:16 03.02.2021

Украина ввела санкции против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA авиакомпаний за полеты в РФ и на временно оккупированные территории

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Украина ввела санкции против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA авиакомпаний за полеты в РФ и на временно оккупированные территории

По инициативе Службы безопасности Украины в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в РФ и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства, сообщает пресс-центр СБУ.

"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что санкции должны действовать до окончания срока временной оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины в отношении России о возмещении убытков в связи с оккупацией полуострова.

Теги: #авиакомпании #санкции
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