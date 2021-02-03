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12:02 03.02.2021

Дорожники очищают проезжую часть в заснеженных регионах, проезд дорогами госзначения обеспечен – "Укравтодор"

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Дорожники очищают проезжую часть в заснеженных регионах, проезд дорогами госзначения обеспечен – "Укравтодор"

Дорожные организации для обеспечения проезда дорогами госзначения привлекли 275 ед. техники и 372 работников; проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook в среду.

"Местами снег выпадает в Закарпатской области, идет дождь в Волынской и Львовской областях. В большинстве областей наблюдается туман. Температура воздуха на западе и на севере -6+1°С, в центре -1+0°С, на юго-востоке -2+6°С. Состояние покрытия на отдельных участках дорог госзначения в Николаевской области частично заснеженное, в других областях – сухое", - говорится в сообщении.

На перевальных участках дорог, по данным "Укравтодора", преимущественно без осадков; на Абранском, Ужоцком, Торунском и Латирском перевалах Закарпатской области небольшой снег (до 6 см). Температура воздуха -2+2 ° С, покрытие мокрое.

Согласно данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки, 3 февраля, с Западной Европы в Украину начнет перемещаться более теплая воздушная масса. В среду в большинстве западных, днем местами и в северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в южных и центральных областях местами туман.

 

Теги: #дороги #укравтодор
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Интерфакс-Украина
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