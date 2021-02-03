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11:13 03.02.2021

Указ и решение СНБО по санкциям в отношении Козака и телеканалов законны – советник главы ОПУ

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Указ и решение СНБО по санкциям в отношении Козака и телеканалов законны – советник главы ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский поступил по закону, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое отвечает интересам народа и задаче защиты государства и национальной безопасности.

Как подчеркнул Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", указ президента о введении в действие решения СНБО против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne издан на основании статьи 107 Конституции Украины, а решение СНБО базируется на законе Украины "О санкциях", предложениях Верховной Рады (постановление Верховной Рады от 4 октября 2018г. №2589-VIII) и Службы безопасности Украины.

"В предыдущие годы санкции на основе этого закона и соответствующих решений СНБО уже вводились. Так, 28 апреля 2017 года был обнародован указ тогдашнего президента, которым вводилось в действие решение СНБО, которое содержало перечень из 1228 лиц, против которых наше государство применяло санкции. Часть из этих людей - это граждане Украины. Соответственно, такой опыт введения санкций против граждан Украины на основе закона "О санкциях" уже есть", - отметил советник главы Офиса президента.

По его словам, указанное решение не будет вызывать вопросов у тех, кто внимательно анализирует дезинформационную активность России против Украины.

"Против каналов Медведчука (председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – ИФ) санкции введены потому, что есть подтверждение финансирования их со стороны других государств, на них ведется антигосударственная информационная политика и пропаганда в интересах Российской Федерации, вызывает серьезные вопросы и то, как в свое время переходила собственность на компании, которые держат соответствующие телевизионные лицензии", - разъяснил Подоляк.

Также он подчеркнул, что решение СНБО и указ президента касаются вопроса национальной безопасности, и "в условиях агрессивных действий России, в том числе в информационном пространстве, было бы антиконституционно воздерживаться от санкций против такого лица и таких компаний, работающих практически на Россию".

В то же время в Офисе президента заявляют, что свободе слова в Украине ничего не угрожает.

"Если же Тарас Козак считает, что его права нарушены, он вправе обратиться в суд. Но полная прозрачность и решение, которое принято СНБО в интересах Украины, и деятельности телеканалов из "пула Медведчука" в интересах России говорят о том, что обосновать что-то в суде Тарасу Козаку будет сложно", - подытожил Подоляк.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно ст.22 Кодекса административного судопроизводства указ президента о введении в действие санкций в отношении ряда телеканалов может быть обжалован в кассационном административном суде Верховного суда, обжалование решения СНБО законодательством не предусматривается. А само решение Кассационного админсуда Верховного суда по обжалованию указа президента может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда.

Теги: #телеканалы #опу #санкции
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