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11:06 03.02.2021

"Тарифные протесты" поддерживают более 90% украинцев – опрос

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"Тарифные протесты" поддерживают более 90% украинцев – опрос

Акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги поддерживает более 90% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля.

По данным исследования, отвечая на вопрос, как респонденты относятся к акциям против повышения тарифов, 91,1% ответили, что они скорее или полностью им поддерживают. При этом не поддерживают 6,3%, а 2,6% затруднились ответить на вопрос.

В то же время, согласно опросу, 55,4% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки действующего правительства и формирования нового Кабинета министров. Не поддерживают - 29,2%, а 15,4% затруднились ответить на вопрос.

60,7% респондентов скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Не поддерживают - 27,7%, а 11,5% затруднились ответить на вопрос.

Также 47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента Зеленского и проведения внеочередных выборов, не поддерживают - 41,1%, а 11,4% затруднились ответить на вопрос.

Всеукраинский опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #тарифные_протесты #опрос
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Интерфакс-Украина
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