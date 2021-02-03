ОПЗЖ обжалует решение о введении санкций против "112 Украина", ZIK и NewsOne - Бойко

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявляет, что "ОПЗЖ" намерена обжаловать указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех телеканалов и народного депутата Тараса Козака.

"Наши юристы сейчас изучают, и будет обжалование, начиная от этих судов (судов первой инстанции – ИФ) и заканчивая Верховным судом", - сказал Бойко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно ст. 22 Кодекса административного судопроизводства указ президента о введении в действие санкций в отношении ряда телеканалов может быть обжалован в кассационном административном суде Верховного суда, обжалование решения СНБО законодательством не предусматривается.