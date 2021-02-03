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10:53 03.02.2021

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но его поддержка снизилась – опрос

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Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но его поддержка снизилась – опрос

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы более 22% украинцев, уверенных в своем выборе, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля.

По данным исследования, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, 65% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Так, наибольшую поддержку получил бы Зеленский, однако его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года).

Пятого президента, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко поддержали бы 13,7%, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились.

Лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы поддержать 11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука -7,9%, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 5,5%, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко - 4,8%, шоумена Сергея Притулу - 4,5%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 4%. Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Всеукраинский опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #президент #кмис #опрос
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