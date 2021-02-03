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10:12 03.02.2021

Блокирование каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова – пресс-секретарь Зеленского

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Блокирование каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова – пресс-секретарь Зеленского

Блокирование деятельности телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, решение принято с целью защиты национальной безопасности, заявляет пресс-секретарь президент Украины Юлия Мендель.

"Блокировка телеканалов так называемого "пула Виктора Медведчука" (председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – ИФ), которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака (нардеп, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" – ИФ), не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненной ценностью. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение, по крайней мере, двух точек зрения", - написала Мендель на странице в Facebook.

Она подчеркнула, что указанные телеканалы превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины.

"Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности... Призываем вещателей в Украине соблюдать закон, этических правил и журналистских стандартов. Не сотрудничать с государством-агрессором и избегать финансирования и навязывания редакционной политики с ее стороны", - заявили в Офисе президента.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении народного депутата Украины Тараса Козака (фракция "ОПЗЖ"), а также восьми компаний - учредителей телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Телеканалы "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne", в свою очередь, заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

 

Теги: #телеканалы #мендель
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