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09:58 03.02.2021

Южная Корея из-за COVID-19 усиливает меры безопасности в преддверии корейского Нового года

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Южная Корея из-за COVID-19 усиливает меры безопасности в преддверии корейского Нового года

Власти Южной Кореи незадолго до корейского Нового года пытаются ограничить масштабы путешествий и собраний в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19, сообщило агентство Associated Press.

Так, операторов железных дорог обязывают продавать не все места в вагонах поездов, а пассажирские суда смогут брать на борт лишь половину от возможного числа путешественников.

В Минздраве Южной Кореи вновь призвали жителей оставаться дома, а также сообщили, что власти усилят дезинфекцию на железнодорожных станциях, в автобусных терминалах и аэропортах, установят больше устройств для дистанционного измерения температуры. Путешественники будут обязаны все время носить маски, а также им запретят есть в зонах отдыха вдоль шоссе.

В рестораны можно будет приходить группами не более пяти человек, в противном случае заведения оштрафуют. В районе Сеула ресторанам по-прежнему запретят принимать посетителей позже 21:00.

Тем временем, за среду в Южной Корее выявили 467 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксированы 79 тыс. 311 случаев вируса при 1 тыс. 441 летальном исходе.

Также в среду медицинские службы зарегистрировали четыре случая локальной передачи "британского" штамма COVID-19 и одного "южноафриканского": ими заразились родственники граждан, недавно побывавших за границей. Ранее, с октября, в Южной Корее уже фиксировали случаи новых штаммов COVID-19, но тогда речь шла о зараженных путешественниках из-за рубежа.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний в свою очередь призвало усилить контроль за пассажирами, прибывающими из-за границы, с целью минимизировать контакты с окружающими во время их двухнедельного карантина, который во многих случаях возможен и по месту жительства.

Теги: #южная_корея #covid_19 #ограничения
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