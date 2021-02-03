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09:56 03.02.2021

Полиция Киева усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за протестов, возможно ограничение движения

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Полиция Киева усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за протестов, возможно ограничение движения

В Киеве полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале в связи с проведения запланированных массовых акций.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в центральной части столицы анонсировано проведение массовых акций, в частности, у зданий Верховной Рады и Кабинета министров Украины.

"В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий", - сказано в сообщении.

Также полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Теги: #киев #полиция #протесты
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