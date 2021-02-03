Вопрос о блокировании каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne обсудят на заседании "Слуги народа" - Арахамия

У фракции "Слуга народа" пока нет позиции относительно введения в действие решения СНБО о блокировании телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, заявил руководитель этой фракции Давид Арахамия.

"Вчера вечером произошло событие, которое, действительно, очень резонансное. И не было еще обсуждения. Необходимо созывать фракцию и совместно (обсудить – ИФ)", - сказал он журналистам в среду у здания Верховной Рады.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.