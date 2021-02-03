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09:32 03.02.2021

Министр культуры приветствует блокирование телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne

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Министр культуры приветствует блокирование телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировании телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne своевременным.

"Этот кейс является исключительным (!), но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций", - написал Ткаченко в Телеграм-канале утром в среду.

Он отметил, что решение СНБО является симметричным на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на украинскую свободу и независимость. "Это логическое завершение расследования временной следственной комиссии, в которой я участвовал еще во время работы народным депутатом. Тогда мы выясняли, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов 112, ZIK и NewsOne, которые сегодня принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука (председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук – ИФ), депутату Тарасу Козаку. Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил", - отметил министр.

Ткаченко убежден, что эти телеканалы - не обычные телевизионные вещатели: "Это, по сути, иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова речь уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля".

Министр подчеркнул, что свобода слова и права человека для Украины – ключевые ценности, которые необходимо отстаивать для недопущения угрозы нацбезопасности, безопасности украинцев и нарушения европейских стандартов.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

 

Теги: #телеканалы #блокирование #ткаченко
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