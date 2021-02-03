НСЖУ осуждает запрет на вещание телеканалов 112, NewsOne и ZiK

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) проинформирует о запрете на вещание в Украине телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов и Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистам и медийщикам права на профессию - это наступление на свободу слова. Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление", - написал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.