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09:13 03.02.2021

НСЖУ осуждает запрет на вещание телеканалов 112, NewsOne и ZiK

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НСЖУ осуждает запрет на вещание телеканалов 112, NewsOne и ZiK

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) проинформирует о запрете на вещание в Украине телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов и Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистам и медийщикам права на профессию - это наступление на свободу слова. Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление", - написал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

 

Теги: #телеканалы #нсжу #запрет
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