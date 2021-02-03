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08:49 03.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 103,8 млн, число жертв - 2,25 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 103,8 млн, число жертв - 2,25 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 103 млн 866 тыс. 68 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 352 тыс. 923, выздоровели более 75 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 млн 431 тыс. 799 инфицированных COVID-19, зафиксировано 446 тыс. 744 летальных исхода, излечились более 16 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 777 тыс. 284, число скончавшихся - 154 тыс. 596, поправились более 10,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 283 тыс. 418 заболевших, из них умерли 226 тыс. 309 человек, вылечились более 8,2 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 290,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 378 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 61.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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