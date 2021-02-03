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08:22 03.02.2021

В Украине за сутки 3285 новых случаев Covid-19, выздоровел 10101 человек

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В Украине за сутки 3285 новых случаев Covid-19, выздоровел 10101 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 3285 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровели – 10 101 человек, умерли 165 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3285 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 февраля 2021 года. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали - 2159 человек, летальных случаев – 165, выздоровели – 10 101 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 2 февраля зафиксировали 2 394 случаев инфицирования Covid-19, 1 февраля было 2 030 новых случаев, 31 января - 3 177 новых случаев Covid-19, 30 января сообщалось о 4 685 случаях заболевания, 29 января - 5 181, 28 января сообщалось о 5 529 случаях, 27 января министр сообщил об 3 776 случаях коронавируса.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 227 164 человек, 23 089 человека - умерли, выздоровели – 1 045 473 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях. 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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