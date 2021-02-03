Российские наемники на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погиб один украинский военный

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Защитнику оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во среду утром.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Южного, наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы враг вел в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь.

Также наемники открывали огонь из подствольного гранатомета у Крымского, а вблизи населенного пункта Зайцево - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Павлополя наемники вели прицельный огонь из автоматического станкового противотанкового гранатомета, а неподалеку Водяного (Приазовье) защитники заметили работу вражеского снайпера.

Также неподалеку Авдеевки зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку украинских позиций. Украинские бойцы подавили беспилотник врага средствами радиоэлектронной борьбы.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.