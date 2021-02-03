События

06:41 03.02.2021

SpaceX планирует запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

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Компания SpaceX планирует запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 интернет-спутников системы Starlink.

Как сообщила компания-разработчик, запуск предполагается осуществить 3 февраля в 05:57 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Ранее запуск переносился из-за сильного волнения в районе посадки первой многоразовой ступени ракеты на плавучую платформу в Атлантике.

Предстоящий вывод на орбиту группы мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия в рамках проекта Starlink станет 18-м с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1023 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

 

Теги: #перенос #сша #спутники #spacex
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