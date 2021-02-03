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05:28 03.02.2021

Лидеры Австрии и Канады требуют немедленного освобождения Навального

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Лидеры Австрии и Канады требуют немедленного освобождения Навального

Канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудили решение по делу российского оппозиционера Алексея Навального и призвали освободить его.

"Решение по делу Алексея Навального в Москве неприемлемо. Я требую его немедленного освобождения, а также прекращения насилия над мирными демонстрантами. Верховенство закона и право на свободу слова должны быть обеспечены", - написал Курц в своем твиттере.

С ним солидарен и канадский лидер, который заявил что Оттава "решительно осуждает" решение по делу Навального.

"Мы призываем к его немедленному освобождению, а также к освобождению мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны в последние недели. Система правосудия никогда не должна использоваться в политических целях", - написал Трюдо в своем твиттере.

К нему присоединился и глава МИД Канады Марк Гарно.

"Канада потрясена решением посадить в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального. Мы призываем Россию немедленно освободить тех, кто несправедливо задержан, в том числе мирных демонстрантов и журналистов", - отметил министр.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

Согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведенный под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

Теги: #реакция #австрия #канада #навальный
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