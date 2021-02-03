Джонсон призвал к немедленному освобождению Навального
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "трусостью" решение по делу российского оппозиционера Алексея Навального и призвал немедленно освободить его.
"Решение Навального вернуться в Россию после отравления было по-настоящему смелым и самоотверженным поступком. Напротив, сегодняшнее решение было чистой трусостью и не соответствовало самым основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - написал Джонсон в своем твиттере.
Ранее с призывом освободить Навального выступил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Великобритания призывает немедленно и без каких-либо условий освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели", - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
Рааб добавил, что приговор показывает, что "Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидающихся от любого ответственного члена международного сообщества.
Ранее суд в Москве отменил Навальному условный срок, назначив 3,5 года колонии.