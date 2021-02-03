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03:37 03.02.2021

Джонсон призвал к немедленному освобождению Навального

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Джонсон призвал к немедленному освобождению Навального

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "трусостью" решение по делу российского оппозиционера Алексея Навального и призвал немедленно освободить его.

"Решение Навального вернуться в Россию после отравления было по-настоящему смелым и самоотверженным поступком. Напротив, сегодняшнее решение было чистой трусостью и не соответствовало самым основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - написал Джонсон в своем твиттере.

Ранее с призывом освободить Навального выступил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Великобритания призывает немедленно и без каких-либо условий освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели", - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Рааб добавил, что приговор показывает, что "Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидающихся от любого ответственного члена международного сообщества.

Ранее суд в Москве отменил Навальному условный срок, назначив 3,5 года колонии.

Теги: #реакция #великобритания #навальный #джонсон
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