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03:36 03.02.2021

Ляшко заявил, что Украина начнет прививки вакциной Pfizer, вторая партия – AstraZeneca

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Ляшко заявил, что Украина начнет прививки вакциной Pfizer, вторая партия – AstraZeneca

Украина имеет четкий поэтапный план вакцинации населения от COVID-19, вакцинация начнется в феврале, и COVAX подтвердил поступление первых 117 тыс. доз вакцины Pfizer, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Да, действительно, механизм COVAX подтвердил, что в Украину придет 117 тысяч доз вакцины м+РНК, то есть производителя Pfizer, которая разрешена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных условиях. Позже Украина может еще дополнительно обращаться к COVAX и получать Pfizer, но это уже будет следующая поставка - в середине апреля", - сказал Ляшко в эфире телеканала "Прямой".

Он подтвердил, что вакцинация в Украине начнется с медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19.

"Этих 117 тысяч доз вакцины мы приоритезировали так, как это предусматривает дорожная карта по вакцинации, и ими будут вакцинироваться медицинские работники. В первую очередь, это медицинские работники, а также другие работники учреждений здравоохранения, больниц, где лечат больных COVID. Следующий этап - это работники экстренной медицинской помощи, в первую очередь - это диспетчеры, а во вторую очередь - это бригады, которые выезжают на вызовы больных COVID ", - рассказал главный санврач страны.

По словам Ляшко, вторую партию COVID-вакцин производителя AstraZeneca Украина ожидает до конца второго квартала.

"В дальнейшем мы ожидаем от 2,5 до почти 4 миллионов доз до конца второго квартала вакцины AstraZeneca, которая должна уже где-то на этой неделе получить также преквалификацию Всемирной организации здравоохранения. И ждем подписи министром здравоохранения договоров, которые уже проводит международная организация, и где они должны появиться, по поставке вакцины за бюджетные средства", - добавил санврач.

При этом он категорически отверг возможность поставки в Украину российской вакцины "Спутник V", даже в случае прохождении всех стадий испытаний и официальной регистрации в мире.

Кроме того Ляшко заявил, что сейчас у "власти нет ощущения, что нужно вводить новый локдаун" в связи с появлением в мире новых штаммов коронавируса, в частности, британского. "Будем надеяться, что наши прогнозы оправдаются", - сказал он, добавив, что правительство готовит постановление об адаптивном карантине в государстве.

 

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Теги: #ляшко #коронавирус #вакцина #украина
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