США обеспокоены приговором Навальному и призывают к его освобождению

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены приговором, вынесенным российскому оппозиционеру Алексею Навальному, говорится в заявлении госдепа, распространенном во вторник.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения, заменив условный срок тюремным заключением", - говорится в заявлении ведомства.

"Мы повторяем наш призыв к российским властям немедленно и без предварительных условий освободить господина Навального, а также сотни других граждан России, незаконно задержанных в последние недели за то, что пользовались своими правами, включая право на свободу выражения мнения и мирные собрания", - отмечается в нем.

В нем также подчеркивается, что "как и всякий гражданин России, господин Навальный обладает правами, закрепленными в российской конституции". В госдепе считают судебное разбирательство по "делу Навального" попыткой "подавить политический плюрализм".

Госдеп напоминает, что ЕСПЧ ранее заключил, что осуждение Навального в 2014 году, которое является основанием для нового приговора, было "незаконным и произвольным" и "политически мотивированным".

Со своей стороны, представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге повторила заявление госдепа. Также она напомнила, что США проводят оценку решений властей России, которые вызывают у них обеспокоенность, и вскоре определят, как на них реагировать.

"Сейчас проходит оценка, о которой мы уже объявляли на прошлой неделе, о ряде вызывающих у нас беспокойство действий со стороны российских властей, которые включают обращение с Алексеем Навальным", - сказала Псаки.

"Сейчас проходит оценка командой по национальной безопасности, и когда она будет завершена, мы определим, какие шаги следует предпринять", - добавила она.

Ранее суд в Москве отменил Навальному условный срок, назначив 3,5 года колонии.