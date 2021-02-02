Зеленский подписал указ о санкциях против нардепа Козака и восьми обществ – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021г "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в тексте указа.

Сообщается, что контроль за выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ № 43/2021г. вступает в силу со дня его опубликования.

По словам Данилова, во время заседания СНБО во вторник, 2 февраля, за введение санкций проголосовали 17 членов СНБО из 19.

"Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Согласно решению СНБО, санкции против Козака предусматривают блокировку активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим законом, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространения телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и т.д.

В частности, речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый Формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО Общество "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа", ООО "Новые коммуникации".