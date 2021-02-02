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22:02 02.02.2021

Украина и Швеция обсудили вопросы сотрудничества между странами касательно развития децентрализации

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Украина и Швеция во вторник обсудили вопросы сотрудничества между странами касательно развития дальнейшей децентрализации, сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

"Сегодня на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом договорились продолжить наше эффективное сотрудничество по развитию сети ЦНАП и других видов децентрализациии. Также пришли нанять о начале сотрудничества в сфере региональной политики", - написал Чернышов на своей странице в "Фейсбук" во вторник вечером.

Он поблагодарил шведских партнеров Украины за многолетнюю поддержку и желание продолжать ее на новом уровне.

Также Чернышов отметил, что за период с 2018г по 2021г Швеция оказала поддержку Украине на сумму более 200 млн шведских крон в рамках проектов международной технической помощи. "Работа каждого из них направлена на конкретное направление децентрализации от экспертного участия в разработке концепции воплощение реформы на местах и к созданию современных центров предоставления административных услуг и обучение их персонала, который теперь предоставляет украинским гражданам квалифицированные услуги", - добавил он.

Теги: #швеция #сотрудничество #украина #децентрализация
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