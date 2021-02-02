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21:42 02.02.2021

2020-ый был годом научного успеха и политического провала

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2020-ый был годом научного успеха в связи с быстрым нахождением учеными вакцины против Covid-19 и политического провала в связи с тем, что политики некоторых стран не смогли предпринять необходимые шаги для успешного преодоления пандемии, считает историк, философ и автор бестселлера "Sapiens: Графическая история (2020) профессор Юваль Ной Харари.

"В прошлом году мы смотрели с широкой перспективы, это был год очень большого научного успеха и политического провала. И если сравнить это с предыдущими эпидемиями в истории, то мы лучше, быстрее поняли эту эпидемию, поняли, что с ней делать", - сказал Харари в ходе онлайн-дискуссии "Ялтинской европейской стратегии" (YES) во вторник.

Он отметил, что в ситуации, когда распространялась "черная смерть", никто не понимал, что происходит и каким образом это прекратить, также никто даже не думал о вакцинах, а в 1918 году лучшие ученые того времени пытались найти патоген, который вызывает эпидемию, однако не смогли этого сделать.

"А с Covid всего за две недели они правильно идентифицировали вирус, и за несколько месяцев, достаточно быстро, научное сообщество поняло, какие контрмеры лучшие, чтобы остановить распространение инфекции, и менее, чем за год у нас уже есть несколько эффективных вакцин. Это чрезвычайный научный успех. Человечество никогда не было сильнее в своей борьбе против патогенов. Мы теперь намного сильнее, чем вирус", - указал Харари.

Историк добавил, что теперь политики должны использовать эти инструменты, однако 2020 год стал годом "чрезвычайных политических провалов" на уровне отдельных стран, хотя некоторые страны были достаточно успешными в преодолении эпидемии.

"Если посмотреть на такие страны, как Великобритания, США, Бразилия - там лидеры внедряли ужасную политику. И даже на глобальном уровне, через год после начала пандемии, нет глобального лидерства, нет глобального плана действий, что делать с самим вирусом или с экономическими последствиями. Мы теперь находимся в середине "вакцинной гонки вооружений", и страны относятся к этому, как к спортивному соревнованию: кто наибольшее количество граждан в своей стране вакцинирует", - пояснил Харари.

Кроме того, он указал, что в ближайшем будущем экономические последствия этого кризиса будут доминировать в политике многих стран.

"И это не обязательно благая весть для изменения климата... Дело в том, что нынешний вирус - не крайне смертельный, это вам не "черная смерть", и мне кажется, что мы сейчас будем видеть последствия намного глубже и серьезнее, чем изменение климата", - добавил историк.

Также Харари подчеркнул, что без сотрудничества между США и Китаем невозможно будет справиться с климатическими изменениями и другими вызовами.

В свою очередь сообщил основатель "Ялтинской европейской стратегии" Виктор Пинчук отметил, что YES решила организовать эту дискуссию в связи с тремя главными причинами.

"Во-первых, человечество сейчас находится в центре большого кризиса, больших угроз, и я опасаюсь, что, возможно, еще большие угрозы находятся впереди, я имею ввиду угрозы, связанные с изменениями климата, технологические сбои и, возможно, еще более серьезные пандемии. Во-вторых, мы считаем, что человечество нуждается в плане действий. И в-третьих, как YES, мы считаем, что нам необходим глобальный разговор, мозговой штурм  с участием лучших мыслителей планеты", - отметил Пинчук.

Ялтинская Европейская Стратегия (YES) – ведущий форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, которые выступают за изменения в Украине. YES основал в 2004 году бизнесмен Виктор Пинчук. С 2004 по 2013 годы ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте. После временной оккупации Крыма Российской Федерацией встречи были перенесены в Киев. 

Теги: #дискуссия #украина #ялтинская_европейская_стратегия_yes
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