Навальный фактически проведет в колонии по решению суда 2 года 8 месяцев - адвокат

Оппозиционер Алексей Навальный фактически проведет в колонии 2 года 8 месяцев, если решение о замене его условного наказания на реальное вступит в законную силу.

"С учетом того, что суд зачел ему в срок наказания время, проведенное под домашним арестом, фактически он должен будет провести в колонии два года восемь месяцев", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

При этом он не исключил, что срок Навального по факту сможет сократиться еще на несколько недель.

Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

Согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведенный под домашним арестом, в срок отбывания наказания по расчету "день в день".

Защита Навального заявила, что обжалует в Мосгорсуде и кассации сегодняшнее постановление суда, а также обратится в Кабинет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ в отношении Навального по делу "Ив Роше". Согласно этому решению приговор по "делу Ив Роше" нарушил право Навального на справедливое разбирательство и должен был быть отменен в РФ, однако ему была выплачена только компенсация.