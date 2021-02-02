События

21:02 02.02.2021

Навальный фактически проведет в колонии по решению суда 2 года 8 месяцев - адвокат

2 мин читать
Навальный фактически проведет в колонии по решению суда 2 года 8 месяцев - адвокат

Оппозиционер Алексей Навальный фактически проведет в колонии 2 года 8 месяцев, если решение о замене его условного наказания на реальное вступит в законную силу.

"С учетом того, что суд зачел ему в срок наказания время, проведенное под домашним арестом, фактически он должен будет провести в колонии два года восемь месяцев", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

При этом он не исключил, что срок Навального по факту сможет сократиться еще на несколько недель.

Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

Согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведенный под домашним арестом, в срок отбывания наказания по расчету "день в день".

Защита Навального заявила, что обжалует в Мосгорсуде и кассации сегодняшнее постановление суда, а также обратится в Кабинет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ в отношении Навального по делу "Ив Роше". Согласно этому решению приговор по "делу Ив Роше" нарушил право Навального на справедливое разбирательство и должен был быть отменен в РФ, однако ему была выплачена только компенсация.

Теги: #россия #срок #навальный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:33 02.02.2021
Боррель считает приговор Навальному противоречащим принципу верховенства права

Боррель считает приговор Навальному противоречащим принципу верховенства права

20:07 02.02.2021
Лондон призывает освободить Навального

Лондон призывает освободить Навального

19:49 02.02.2021
Глава МИД ФРГ осудил приговор Навальному

Глава МИД ФРГ осудил приговор Навальному

19:38 02.02.2021
Суд отменил Навальному условный срок, ему назначено 3,5 года колонии

Суд отменил Навальному условный срок, ему назначено 3,5 года колонии

19:02 02.02.2021
Требование Януковича допросить его в Ростове не имеет юридических оснований, если он вновь не явится на допрос по "харьковским соглашениям", то будет объявлен в розыск

Требование Януковича допросить его в Ростове не имеет юридических оснований, если он вновь не явится на допрос по "харьковским соглашениям", то будет объявлен в розыск

01:07 01.02.2021
Боррель осудил задержания на протестных акциях в России

Боррель осудил задержания на протестных акциях в России

13:56 31.01.2021
В Москве задержана супруга оппозиционера Навального Юлия

В Москве задержана супруга оппозиционера Навального Юлия

00:28 31.01.2021
Тунис выдал разрешение на применение вакцины "Спутник V"

Тунис выдал разрешение на применение вакцины "Спутник V"

01:03 29.01.2021
Умер народный артист СССР Василий Лановой

Умер народный артист СССР Василий Лановой

22:36 28.01.2021
Вашингтон продолжит информировать Москву о позиции властей США по ситуации с Навальным - Белый дом

Вашингтон продолжит информировать Москву о позиции властей США по ситуации с Навальным - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В день празднования 30-летия независимости Украины планируется парад с привлечением военной техники – совещание у Зеленского

Суд по "делу Шеремета": арест Антоненко продлен еще на 2 месяца, Кузьменко остаётся под домашним арестом, Дугарь - под обязательствами

Суд отменил Навальному условный срок, ему назначено 3,5 года колонии

Детективы НАБУ пытались вручить Вовку ходатайство об отстранении его от административной должности главы ОАКС

Требование Януковича допросить его в Ростове не имеет юридических оснований, если он вновь не явится на допрос по "харьковским соглашениям", то будет объявлен в розыск

ПОСЛЕДНЕЕ

2020-ый был годом научного успеха и политического провала

В Латвии до апреля продлили режим ЧП

В день празднования 30-летия независимости Украины планируется парад с привлечением военной техники – совещание у Зеленского

Рада намерена урегулировать использование дронов, правила их регистрации, обязать страховать ответственность за причиненный ими вред

Казанский заявляет о кризисе в заседаниях ТКГ: Без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров разрешить не получится

Суд по "делу Шеремета": арест Антоненко продлен еще на 2 месяца, Кузьменко остаётся под домашним арестом, Дугарь - под обязательствами

Рада отправила на доработку в комитет закон об электронных аграрных расписках

Детективы НАБУ пытались вручить Вовку ходатайство об отстранении его от административной должности главы ОАКС

Рада установила "автоматичность" перехода к покупателю здания прав пользования земельным участком под ним

Правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению межрегиональной ОПГ фальшивомонетчиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА