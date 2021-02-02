Рада намерена урегулировать использование дронов, правила их регистрации, обязать страховать ответственность за причиненный ими вред

Верховная Рада намерена урегулировать использование беспилотных воздушных судов гражданской авиации.

Принятие в первом чтении законопроекта №3716 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования законодательного регулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации" на пленарном заседании во вторник поддержали 278 народных депутатов.

Документ уточняет понятие "беспилотное воздушное судно" (БВС) как "любое воздушное судно, в том числе часть беспилотной авиационной системы, разработанное для эксплуатации в автономном режиме или для эксплуатации с помощью оборудования для дистанционного управления без пилота на борту".

При этом вводятся термины "беспилотный авиационная система" - БВС и оборудование дистанционного управления им, включающее, но не ограничивающееся каким-либо прибором, механизмом, аппаратом, оборудованием, программным обеспечением или аксессуаром, необходимым для безопасной эксплуатации беспилотного воздушного судна, который не является частью беспилотного воздушного суда и не находится на его борту", а также термин "дистанционный пилот" - физлицо, ответственное за безопасность полета БВС, выполняемого благодаря его управлению с помощью оборудования для дистанционного управления или в автоматическом режиме.

Кроме того, предлагается исключить существующие нормы регистрации БВС (дроны, максимальный взлетный вес которых превышает 20 кг, должны регистрироваться как обычные воздушные суда) и предусмотреть полномочия Государственной авиационной службы Украины в части разработки авиационных правил относительно того, какие типы сертифицированных БВС подлежат регистрации, а какие - только учету.

Кроме того, требования к компетентности дистанционного пилота, его подготовке, переподготовке и квалификации также предлагается урегулировать авиационными правилами.

Помимо этого, законопроект предусматривает обязанность эксплуатанта БВС осуществлять страхование ответственности за вред, причиненный дроном третьим лицам.