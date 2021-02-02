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20:17 02.02.2021

Рада отправила на доработку в комитет закон об электронных аграрных расписках

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Рада отправила на доработку в комитет закон об электронных аграрных расписках

Верховная Рада сняла с рассмотрения и передала на доработку в комитет законопроект №2805-д о функционировании и обращении аграрных расписок.

Как передал корресподент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект авторства нардепов Андрея Николаенко ("Батькивщина"), Данила Гетманцева, Александра Совы, Ольги Василевской-Смаглюк, Андрея Мотовиловца ("Слуга народа") и Игоря Абрамовича (ОПЗЖ), был снят с голосования по соглашению фракций.

Авторы законопроекта в пояснительной записке к документу отмечали среди основных нововведений определение правовой природы аграрной расписки как ценной бумаги, расширение круга субъектов, имеющих право выдавать аграрные расписки, упрощение порядка выдачи, обращения и прекращения аграрных расписок.

Кроме того, законопроект предлагает расширить возможные варианты залогов по аграрной расписке; создать правовые условия выдачи многолетних аграрных расписок, выполнение по которым будет осуществляться по частям; усилить гарантии прав кредиторов в случае принудительного исполнения.

Проект "Аграрные расписки в Украине" внедряется IFC, членом группы Всемирного банка, в партнерстве со Швейцарией. Практическое применение аграрных расписок началось в 2014 году в Полтавской области. Вскоре к использованию этого инструмента финансирования подключились и другие области страны.

Как сообщалось со ссылкой на Минэкономики, украинским аграриям в 2019 году выданы аграрные расписки на общую сумму 11,8 млрд грн по сравнению с 5,2 млрд грн годом ранее.

Аграрная расписка – товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом в виде будущего урожая. По аграрной расписке заемщик может рассчитаться либо денежными средствами, либо поставкой сельскохозяйственной продукции.

Теги: #рада #закон
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