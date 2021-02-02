Глава МИД ФРГ осудил приговор Навальному

Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил приговор, вынесенный российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

"Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - говорится в "Твиттере" министра.

Ранее суд в Москве отменил Навальному условный срок, назначив 3,5 года колонии.