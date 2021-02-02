События

19:49 02.02.2021

Глава МИД ФРГ осудил приговор Навальному

1 мин читать
Глава МИД ФРГ осудил приговор Навальному

Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил приговор, вынесенный российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

"Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - говорится в "Твиттере" министра.

Ранее суд в Москве отменил Навальному условный срок, назначив 3,5 года колонии.

Теги: #реакция #приговор #навальный #фрг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:07 02.02.2021
Лондон призывает освободить Навального

Лондон призывает освободить Навального

19:38 02.02.2021
Суд отменил Навальному условный срок, ему назначено 3,5 года колонии

Суд отменил Навальному условный срок, ему назначено 3,5 года колонии

13:56 31.01.2021
В Москве задержана супруга оппозиционера Навального Юлия

В Москве задержана супруга оппозиционера Навального Юлия

22:36 28.01.2021
Вашингтон продолжит информировать Москву о позиции властей США по ситуации с Навальным - Белый дом

Вашингтон продолжит информировать Москву о позиции властей США по ситуации с Навальным - Белый дом

23:46 27.01.2021
В Вашингтоне не исключают каких-либо ответных мер в отношении РФ из-за Навального

В Вашингтоне не исключают каких-либо ответных мер в отношении РФ из-за Навального

15:58 27.01.2021
Обыски у жены Навального и его брата проводятся в рамках дела о нарушении санэпидправил

Обыски у жены Навального и его брата проводятся в рамках дела о нарушении санэпидправил

15:32 27.01.2021
В квартиру Навального пришли с обыском, сообщают его соратники

В квартиру Навального пришли с обыском, сообщают его соратники

14:26 27.01.2021
В 2020 году в заключении по политически или религиозно мотивированным приговорам находились 109 крымчан - правозащитники

В 2020 году в заключении по политически или религиозно мотивированным приговорам находились 109 крымчан - правозащитники

22:34 25.01.2021
Байден выскажется по ситуации с Навальным, когда посчитает нужным - Белый дом

Байден выскажется по ситуации с Навальным, когда посчитает нужным - Белый дом

18:35 25.01.2021
В ЕС пока не рассматривались конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

В ЕС пока не рассматривались конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отменил Навальному условный срок, ему назначено 3,5 года колонии

Детективы НАБУ пытались вручить Вовку ходатайство об отстранении его от административной должности главы ОАКС

Требование Януковича допросить его в Ростове не имеет юридических оснований, если он вновь не явится на допрос по "харьковским соглашениям", то будет объявлен в розыск

Спасатели потушили пожар в первомайском "Эпицентре"

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, погиб боец ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Детективы НАБУ пытались вручить Вовку ходатайство об отстранении его от административной должности главы ОАКС

Рада установила "автоматичность" перехода к покупателю здания прав пользования земельным участком под ним

Правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению межрегиональной ОПГ фальшивомонетчиков

Киевлянину-"минеру" станций метро и ТРЦ грозит до 8 лет тюрьмы - прокуратура

Требование Януковича допросить его в Ростове не имеет юридических оснований, если он вновь не явится на допрос по "харьковским соглашениям", то будет объявлен в розыск

Спасатели потушили пожар в первомайском "Эпицентре"

Правоохранители рассматривают все версии поджога здания "Эпицентра" в Первомайске, информация о наличии сообщника у поджигателя не подтверждена

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, погиб боец ВСУ

В Голосеевском районе Киева с балкона 17-го этажа выпал ребенок, полиция устанавливает обстоятельства

Белорусской оппозиционерке Колесниковой отказали в возбуждении дела о ее похищении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА