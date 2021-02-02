Детективы НАБУ пытались вручить Вовку ходатайство об отстранении его от административной должности главы ОАКС

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 1 февраля пытались вручить главе Окружного административного суда Киева (ОАСК) ходатайство об отстранении его от административной должности главы, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Глава Окружного административного суда Киева, подозреваемый в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и злоупотреблении влиянием, продолжает уклоняться от выполнения процессуальных обязанностей. Утром 1 февраля 2021 года служитель Фемиды в очередной раз проигнорировал требования законодательства, отказавшись получить от детективов НАБУ ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, а вечером того же дня в очередной раз не явился по повестке о вызове в НАБУ", - сказано в сообщении на странице Бюро в Facebook.

Также в НАБУ добавили, что в Высшем антикоррупционном суде 3 февраля в 11:00 должно состояться заседание по избранию Вовку меры пресечения в виде залога.

Кроме того, в Бюро подчеркнули, что, несмотря на системное сопротивление подозреваемых, НАБУ расследует уголовного производства по фактам злоупотреблений судей ОАСК.

"Следствие направило генеральному прокурору проекты ходатайств ВСП о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых, а также инициировало перед генеральным прокурором ряд других процессуальных действий, направленных на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования. При этом уже на протяжении нескольких месяцев от Генпрокурора нет никаких движений в направлении рассмотрения указанных ходатайств. Этот факт, в свою очередь, лишь подкрепляет правовой нигилизм со стороны подозреваемых, свидетелем которого является все общество", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

23 декабря глава ОАСК не явился в ВАКС, где должно было происходить судебное заседание по избранию ему меры пресечения. Таким образом, суд отложил заседание до 5 января 2021 года.

"Поскольку НАБУ и САП вечером 23 декабря все же удалось вручить повестку лично подозреваемому, следствие надеется, что 5 января заседание суда состоится. Факт отказа от получения повестки и ознакомления главы ОАСК с ее содержанием задокументирован на видео", - говорится в сообщении НАБУ.