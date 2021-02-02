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19:35 02.02.2021

Рада установила "автоматичность" перехода к покупателю здания прав пользования земельным участком под ним

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Рада установила "автоматичность" перехода к покупателю здания прав пользования земельным участком под ним

Верховная Рада установила "автоматичность" перехода прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на нем здание или сооружение от землепользователя к новому владельцу имущества.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон (№0850) во втором чтении и в целом без обсуждения во вторник проголосовало 297 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон также обязывает приобретателя права собственности на здание, находящиеся на земельном участке государственной и коммунальной собственности, оформить права на нее в течение 30 дней, если право пользования такого участка не оформлено.

"Принятие законопроекта будет способствовать объединению правовой судьбы земельных участков и расположенных на них зданий, сооружений, а также уменьшит коррупционные риски при переоформлении прав землепользования на земельные участки государственной и коммунальной собственности", – отмечалось в пояснительной записке к документу.

В то же время Главное юридическое управление Верховной Рады высказало много претензий к документу. В частности, по мнению парламентских юристов, закон не предусматривает установления какой-либо корреляции между размерами и стоимостью приобретенного объекта недвижимости и размерами и стоимостью земельного участка, на котором он размещен. "На практике это означает, в частности, возможность завладения земельными участками, размер и стоимость которых неадекватно большие по сравнению с размещенными на них объектами недвижимого имущества", – считают в Главном юруправлении Рады.

Помимо того, по ее мнению, в законе не учтено, что земельный участок является самостоятельным объектом права собственности, и вопреки этому документ предполагает возникновение прав собственности/пользования в отношении земельного участка без совершения в отношении него отдельной сделки.

Юристы также отмечают, что в законе не урегулирован вопрос перехода права собственности/пользования в отношении земельного участка в случае, если на нем расположено несколько зданий.

Помимо того они утверждают, что предусмотренный документом переход права аренды (пользования на праве эмфитевзиса, суперфиции) земельного участка к владельцу приобретенного здания нарушает права предыдущего арендатора, а также комплекс установленных законом гарантий его статуса.

Теги: #недвижимость #земля #закон
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