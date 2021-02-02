Правоохранители рассматривают все версии поджога здания "Эпицентра" в Первомайске, информация о наличии сообщника у поджигателя не подтверждена

Правоохранители рассматривают все версии совершения поджога здания "Эпицентра" в Первомайске, на данный момент информация о наличии у 37-летнего поджигателя сообщника не подтверждается, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Полицейские выясняют мотивы совершения и проверяют все возможные версии совершенного преступления. Сейчас следователи задержали 37-летнего злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины. В ближайшее время ему будет объявлено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что сейчас информация о том, что задержанный имел сообщника, не имеет подтверждения.

На месте пожара полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок.

Также правоохранители просят свидетелей указанного события предоставить важную для следствия информацию.

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра "Эпицентр" в Первомайске возник в 12:58 вторника и в 14:20 был локализован на площади 4 тыс кв м. Угрозы распространения на рядом расположенные здания нет.

Позже в торговой сети "Эпицентр" сообщили, что причиной пожара стал умышленный поджог. По словам директора торгового центра Михаила Телкова, один из мужчин принес с собой бутылку с легковоспламеняющейся смесью, облил неизвестным веществом стенды с ковролином и линолеумом и поджег их, а позже с топором и ножом набросился на сотрудников торгового центра, ранив одного из них, однако был задержан охраной. Сообщник злоумышленника скрылся, его разыскивают правоохранители.

При этом, по данным дирекции ТЦ, больше никто из работников и посетителей торгового центра не пострадал, персонал и посетители эвакуированы.

Позже правоохранители задержали мужчину, который совершил поджог торгового центра в г.Первомайск Николаевской области во вторник

По информации полиции, 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором

Действия преступника следователи квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство. За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы.