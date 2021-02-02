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18:11 02.02.2021

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, погиб боец ВСУ

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Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, погиб боец ВСУ

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Крымского, оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.

"Защитнику была оперативно оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его не удалось. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина", - добавили в штабе ООС.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал прицельный огонь из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов вблизи Павлополя.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

 

Теги: #оос #ситуация
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