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19:05 02.02.2021

Киевлянину-"минеру" станций метро и ТРЦ грозит до 8 лет тюрьмы - прокуратура

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Киевлянину-"минеру" станций метро и ТРЦ грозит до 8 лет тюрьмы - прокуратура

25-летний киевлянин уведомлен о подозрении по факту совершения серии ложных сообщений о заминировании станций Киевского метрополитена и торгово-развлекательных центров, сообщает пресс-служба Киевской горпрокуратуры.

"Установлено, что на протяжении ноября 2020г неизвестный неоднократно сообщал на горячую линию "102" о заминировании станций метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Майдан Независимости", а также торгово-развлекательных центров столицы. В ходе проведенных осмотров с привлечением кинологической и взрывотехнической служб ГУНП в г.Киеве взрывных устройств и взрывоопасных веществ на указанных объектах выявлено не было", - говорится в сообщении на странице столичной прокуратры в Фейсбук.

В результате принятых необходимых следственных (розыскных) действий правоохранители установили личность "минера". Сейчас установлена его причастность к шести эпизодам. По месту жительства 25-летнего мужчины были обнаружены мобильные телефоны и сим-карты, с помощью которых он делал сообщения о заминировании.

"На основании собранных доказательств мужчине сообщено о подозрении по ч.ч. 1, 2 ст. 259 УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным правонарушениям. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

 

Теги: #киев #трц #метро #арест
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