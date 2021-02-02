События

17:28 02.02.2021

В Голосеевском районе Киева с балкона 17-го этажа выпал ребенок, полиция устанавливает обстоятельства

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Полицейские устанавливают обстоятельства падения девочки с балкона многоэтажки на улице Михаила Максимовича в Голосеевском районе Киева, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"В 16:00 в столичную полицию поступило сообщение о падении девочки с высоты на улице Михаила Максимовича, что в Голосеевском районе столицы. … По предварительной информации, девочка, 2007 года рождения, упала с балкона 17-го этажа. Она - жительница дома, где произошло событие", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что несовершеннолетняя погибла на месте. Следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет детали инцидента.

Происшествие зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.

 

Теги: #балкон #гибель #девочка
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