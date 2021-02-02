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16:51 02.02.2021

Почти 200 человек продолжают тушить масштабный пожар в "Эпицентре" в Первомайске

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Почти 200 человек продолжают тушить масштабный пожар в "Эпицентре" в Первомайске

В Первомайске (Николаевская область) продолжается тушение пожара в одноэтажном здании ТЦ "Эпицентр", сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"По состоянию на 16:20 наблюдаются отдельные локальные очаги горения внутри здания. Ликвидация пожара продолжается. В 14:20 пожар локализован на площади около 4 тыс. кв м (общая площадь около 5,5 тыс. кв м)", - сообщается на странице ГСЧС в Facebook.

К тушению привлечены 191 человек и 35 единиц техники, из них от ГСЧС 125 человек и 21 единица техники.

Теги: #эпицентр #пожар
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