Почти 200 человек продолжают тушить масштабный пожар в "Эпицентре" в Первомайске

В Первомайске (Николаевская область) продолжается тушение пожара в одноэтажном здании ТЦ "Эпицентр", сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"По состоянию на 16:20 наблюдаются отдельные локальные очаги горения внутри здания. Ликвидация пожара продолжается. В 14:20 пожар локализован на площади около 4 тыс. кв м (общая площадь около 5,5 тыс. кв м)", - сообщается на странице ГСЧС в Facebook.

К тушению привлечены 191 человек и 35 единиц техники, из них от ГСЧС 125 человек и 21 единица техники.