Снайпер ВС РФ тяжело ранил украинского военного в районе Торецка, боец скончался в больнице – Украинская делегация в ТКГ

Во вторник, 2 февраля, в районе г.Торецк (Донецкая обл.) снайпер тяжело ранил военнослужащего Вооруженных сил Украины, вследствие чего украинский военный умер в медицинском учреждении, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

"Сегодня, 2 февраля, в районе Торецка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Украинской делегации в ТКГ в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.