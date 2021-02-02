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16:11 02.02.2021

Снайпер ВС РФ тяжело ранил украинского военного в районе Торецка, боец скончался в больнице – Украинская делегация в ТКГ

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 Во вторник, 2 февраля, в районе г.Торецк (Донецкая обл.) снайпер тяжело ранил военнослужащего Вооруженных сил Украины, вследствие чего украинский военный умер в медицинском учреждении, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

"Сегодня, 2 февраля, в районе Торецка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Украинской делегации в ТКГ в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

 

Теги: #оос #ранение #военный
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