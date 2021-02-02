События

15:56 02.02.2021

В течение апреля будет проведена социальная кампания на телевидении и в соцсетях к годовщине Чернобыльской катастрофы

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В течение апреля будет проведена социальная кампания на телевидении и в соцсетях к годовщине Чернобыльской катастрофы

К 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы в течение апреля 2021 года будет проведена социальная кампания на телевидении и в социальных сетях, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы под председательством премьера состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 35-й годовщины. В частности, обсудили план мероприятий", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, в течение апреля будет проведена социальная кампания на телевидении и в социальных сетях, откроется экспозиция №35_лет_уроков и информационная выставка на улице Крещатик в центре Киева.

Также 26 апреля состоится Всеукраинская минута молчания и концерт-реквием на радиолокационной станции "Дуга", расположенной в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

"В наших планах провести трансляцию концерта, кроме телевидения, еще и на зданиях администраций четырех городов Украины. Время идет очень быстро, но помнить о событиях Чернобыльской трагедии и почтить погибших должен каждый украинец. В знак благодарности за свои спасенные жизни и спасенное будущее своей страны", - подчеркнул министр.

Как известно, в 1986 году, ночью 26 апреля, на 4-м энергоблоке ЧАЭС в результате серии тепловых взрывов был разрушен реактор. Радиоактивными нуклидами было загрязнено более чем 145 тыс. кв. км территории Украины, Беларуси и РФ и около 5 тыс. населенных пунктов в этих странах. Авария стала крупнейшей техногенно-экологической катастрофой современности.

 

Теги: #чернобыль #мероприятия
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