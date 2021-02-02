События

15:40 02.02.2021

В Киеве планируют создать современные городские гастрономические туры

1 мин читать
В Киеве планируют создать современные городские гастрономические туры

В Киеве в 2021 году намерены создать новые гастрономические и кулинарные туры с учетом современных потребностей киевлян и гостей города, а также для привлечения туристов, заявила начальница Управления туризма и промоций Марина Радова.

Соответствующий меморандум подписан между Управлением туризма и промоций, КП "Киевский городской туристско-информационный центр" и общественным союзом "Всеукраинская ассоциация гастрономического туризма", сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Мы хотим сделать так, чтобы гастрономический туризм в столице Украины, вырос в отдельную индустрию, стал визитной карточкой города, а также органично вписался в деловой, событийный, исторический и другие виды туризма", - подчеркнула Радова.

В рамках меморандума будут созданы уникальные гастрономические туры для горожан и гостей столицы, проведены ознакомительные семинары и тренинги, разработаны совместные проекты и программы.

По словам главы "Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма" Алексея Волкова, формирование устойчивого спроса на гастрономические туры и высококачественное безопасное удовлетворения этого спроса - основная миссия начатого сотрудничества.

Теги: #киев #туры #еда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 02.02.2021
В Киеве на маршруты выйдут еще 15 недавно приобретенных современных троллейбусов - Кличко

В Киеве на маршруты выйдут еще 15 недавно приобретенных современных троллейбусов - Кличко

14:48 01.02.2021
9 температурных рекордов зафиксировали климатологи в Киеве в январе - обсерватория Срезневского

9 температурных рекордов зафиксировали климатологи в Киеве в январе - обсерватория Срезневского

14:04 01.02.2021
Кличко обратился к премьер-министру для скорейшей передачи Гостиного двора на баланс города

Кличко обратился к премьер-министру для скорейшей передачи Гостиного двора на баланс города

12:53 01.02.2021
IKEA открыла первый магазин городского формата в Украине в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

IKEA открыла первый магазин городского формата в Украине в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

12:37 31.01.2021
В Киеве госпитализировано за сутки 26 заболевших Covid-19, умерли 16 человек - мэр

В Киеве госпитализировано за сутки 26 заболевших Covid-19, умерли 16 человек - мэр

13:14 30.01.2021
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 341 человека, выздоровели более 2 тыс. пациентов

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 341 человека, выздоровели более 2 тыс. пациентов

09:49 30.01.2021
Циклон Olaf принесет в Киев снег

Циклон Olaf принесет в Киев снег

15:03 29.01.2021
Открытие гостиницы Sheraton в Киеве запланировано на 2021г

Открытие гостиницы Sheraton в Киеве запланировано на 2021г

12:24 29.01.2021
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 361 больного коронавирусом – Кличко

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 361 больного коронавирусом – Кличко

12:20 29.01.2021
Все школы и детсады Киева работают - Кличко

Все школы и детсады Киева работают - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Снайпер ВС РФ тяжело ранил украинского военного в районе Торецка, боец скончался в больнице – Украинская делегация в ТКГ

Причиной пожара в "Эпицентре" в Первомайске стал поджог, есть двое пострадавших - источник

Здание "Эпицентра" в Первомайске горит на всей площади – ГСЧС

В Первомайске горит "Эпицентр" – ГСЧС

Госсекретарь США заявил о готовности предоставления летального оружия Украине – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Сервис "Штрафы UA" запустил возможность для предпринимателей контролировать оплату ПДД штрафов по всем транспортным средствам компании

Почти 200 человек продолжают тушить масштабный пожар в "Эпицентре" в Первомайске

Снайпер ВС РФ тяжело ранил украинского военного в районе Торецка, боец скончался в больнице – Украинская делегация в ТКГ

DCH Ярославского купила интернет-магазин LeBoutique

В течение апреля будет проведена социальная кампания на телевидении и в соцсетях к годовщине Чернобыльской катастрофы

Кулеба и Боррель скоординировали позиции в преддверии визита высокого представителя ЕС в РФ

Янукович ждет прокуроров в РФ для выяснения вопросов по существующим делам

Полиция сообщила о задержании поджигателя "Эпицентра" в Первомайске

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске локализован на площади 4 тыс. кв.м - ГСЧС

Причиной пожара в "Эпицентре" в Первомайске стал поджог, есть двое пострадавших - источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА