В Киеве планируют создать современные городские гастрономические туры

В Киеве в 2021 году намерены создать новые гастрономические и кулинарные туры с учетом современных потребностей киевлян и гостей города, а также для привлечения туристов, заявила начальница Управления туризма и промоций Марина Радова.

Соответствующий меморандум подписан между Управлением туризма и промоций, КП "Киевский городской туристско-информационный центр" и общественным союзом "Всеукраинская ассоциация гастрономического туризма", сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Мы хотим сделать так, чтобы гастрономический туризм в столице Украины, вырос в отдельную индустрию, стал визитной карточкой города, а также органично вписался в деловой, событийный, исторический и другие виды туризма", - подчеркнула Радова.

В рамках меморандума будут созданы уникальные гастрономические туры для горожан и гостей столицы, проведены ознакомительные семинары и тренинги, разработаны совместные проекты и программы.

По словам главы "Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма" Алексея Волкова, формирование устойчивого спроса на гастрономические туры и высококачественное безопасное удовлетворения этого спроса - основная миссия начатого сотрудничества.