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15:29 02.02.2021

Кулеба и Боррель скоординировали позиции в преддверии визита высокого представителя ЕС в РФ

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Кулеба и Боррель скоординировали позиции в преддверии визита высокого представителя ЕС в РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель Европейского Союза, вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель провели телефонный разговор и скоординировали позиции в преддверии визита главы европейской дипломатии в Россию, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Наш разговор отправляет четкий сигнал, что политика Украины и ЕС в отношении России скоординирована, а Киев и Брюссель разделяют общее видение стратегических подходов к РФ", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины во вторник.

Боррель заверил Кулебу, что до полного выполнения обязательств РФ по Минским договоренностями политика ЕС в отношении России не изменится.

"Дмитрий Кулеба проинформировал Жозепа Борреля о текущем состоянии мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Министр ознакомил собеседника с ситуацией в зоне конфликта на Донбассе и ситуацией во временно оккупированном Крыму", - подчеркнули в МИД.

В свою очередь Боррель подтвердил, что доведет до российской стороны четкую неизменную позицию ЕС о непризнании незаконной попытки аннексии Крыма.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в России и решительно осудили насилие против мирных протестующих, жестокое подавление российскими властями демократических протестов и системные нарушения прав человека в России в целом.

"Дмитрий Кулеба поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека, который, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследованиях граждан Украины во временно оккупированном Крыму", - отмечается в сообщении.

Собеседники уделили особое внимание будущему запуску Крымской платформы и поддержке этой инициативы со стороны ЕС.

Министр выразил благодарность высокому представителю по его личную роль в вопросе предоставления Украине быстрого доступа к вакцине против COVID-19.

Отдельной темой разговора стали текущие вопросы повестки дня отношений Украина-ЕС, в частности подготовка к заседания 11 февраля во Брюсселе Совета ассоциации Украина - ЕС и запланированного на 2021 год саммита Восточного партнерства.

Высокий представитель ЕС выразил надежду относительно успешного проведения заседания Совета ассоциации и свою поддержку в реализации насыщенной повестки дня Украина - ЕС.

Также Боррель подтвердил свое намерение осуществить визит в Украину включая с посещением линии соприкосновения на Донбассе, как только карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19 позволят это сделать. Собеседники договорились о дальнейших контактах.

Теги: #кулеба #боррель
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