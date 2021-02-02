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15:25 02.02.2021

В Киеве на маршруты выйдут еще 15 недавно приобретенных современных троллейбусов - Кличко

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В Киеве на маршруты выйдут еще 15 недавно приобретенных современных троллейбусов - Кличко

Во вторник на маршруты в Киеве выйдут еще 15 новых современных троллейбусов, которые город недавно приобрел для обновления парка столичного общественного транспорта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Недавно город приобрел 15 троллейбусов марки "Богдан". И уже сегодня они выйдут на маршруты. Троллейбусы современные, длиной 18,75 метра. Салон рассчитан на 170 пассажиров, в том числе 50 мест для сидения", - цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, кузов электротранспорта изготовлен с применением антикоррозионных материалов, что продлевает эксплуатацию транспортного средства. Троллейбусы имеют антивандальные сиденья, светодиодное освещение. Внутренняя облицовка салона выполнена из негорючих материалов.

Все троллейбусы оснащены кондиционерами, видеокамерами для фиксации дорожной ситуации и ситуации в салоне, GPS-трекерами, системой электронного билета, подсчета и учета пассажиров. Они также оборудованы светозвуковыми маршрутными и информационными указателями, имеют запас автономного хода не менее 1 км. То есть, если произошел разрыв проводов, обесточивание сети, то троллейбус может проехать автономно до 1 км.

"Важно, что троллейбусы полностью соответствуют требованиям инклюзивности 100% низкий пол, выделенное место для инвалидной коляски. Наша задача сделать так, чтобы в Киеве был современный общественный транспорт. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы вытеснить маршрутки, которые уже не соответствуют никаким требованиям и стандартам, современным общественным транспортом европейского уровня", - отметил Кличко.

В КГГА напомнили, что за несколько лет столица закупила 513 единиц нового подвижного состава общественного транспорта, в частности 139 троллейбусов, 67 трамваев и 307 автобусов.

Теги: #киев #троллейбусы
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