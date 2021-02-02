Полиция сообщила о задержании поджигателя "Эпицентра" в Первомайске

Правоохранители задержали мужчину, который совершил поджог торгового центра в г.Первомайск Николаевской области во вторник, сообщается на официальном сайте Национальной полиции в Николаевской области.

"Установлено, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором", - говорится в сообщении.

На место происшествия охранники вызвали полицейских. В настоящее время преступник, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управление полиции. Полицейские обеспечивают безопасность граждан на месте происшествия.

Следователи полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра "Эпицентр" в Первомайске возник в 12:58 вторника и в 14:20 был локализован на площади 4 тыс кв м. Угрозы распространения на рядом расположенные здания нет.

Позже в торговой сети "Эпицентр" сообщили, что причиной пожара стал умышленный поджог. По словам директора торгового центра Михаила Телкова, один из мужчин принес с собой бутылку с легковоспламеняющейся смесью, облил неизвестным веществом стенды с ковролином и линолеумом и поджег их, а позже с топором и ножом набросился на сотрудников торгового центра, ранив одного из них, однако был задержан охраной. Сообщник злоумышленника скрылся, его разыскивают правоохранители. При этом, по данным дирекции ТЦ, больше никто из работников и посетителей торгового центра не пострадал, персонал и посетители эвакуированы.

К тушению привлечены 73 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек и 15 единиц техники.