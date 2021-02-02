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14:30 02.02.2021

Причиной пожара в "Эпицентре" в Первомайске стал поджог, есть двое пострадавших - источник

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Причиной пожара в "Эпицентре" в Первомайске стал поджог, есть двое пострадавших - источник

 Причиной пожара в одноэтажном здании торгового центра "Эпицентр" в г.Первомайск Николаевской области, по предварительным данным, стал поджог, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Есть задержанный, посетитель центра", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, двое людей пострадали вследствие пожара.

В ГСЧС, в свою очередь, уточнили, что в настоящее время угрозы распространения пожара на расположенные рядом с ТЦ здания нет, а площадь пожара уточняется.

"Организована бесперебойная подача воды... Осуществляется наращивание сил и средств", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра возник в 12:58 вторника на площади 800 кв м. Позже на сайте ГСЧС появилась информация, что к 13:40 пожар распространился на всю площадь здания, и его площадь составила около 1 тыс. кв. м, однако позже она была удалена.

"К тушению привлечены 32 чел. и 8 ед. техники, из них от ГСЧС 24 чел. и 6 ед. техники", - сообщили в ведомстве.

Теги: #эпицентр #пожар
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