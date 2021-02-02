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14:23 02.02.2021

Киевлянин пытался отправить в Мьянму по почте деталь истребителя "МиГ-29"

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Киевлянин пытался отправить в Мьянму по почте деталь истребителя "МиГ-29"

 Киевская таможня выявила в международном почтовом отправлении в Мьянму прибор военного назначения, составляющую истребителя "МиГ-29".

"Как отметил в декларации отправитель-киевлянин, в бандероли, которая направлялась за границу, должны были находиться запчасти. Однако, как установили таможенные эксперты, обнаруженный прибор - это автономная рулевая машина "АРМ-150М" для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления по тангажу многоцелевого истребителя четвертого поколения "МиГ-29". Однако, как известно, боевая и специальная военная техника вообще не может находиться в собственности граждан", - говорится в сообщении на странице Киевской таможни в Фейсбук.

Согласно украинскому законодательству, вывоз таких приборов возможен только при наличии соответствующего разрешения или заключения Госэкспортконтроля. Такие документы таможне отправитель не предоставил.

"Таким образом, киевлянин отправил за границу товар, пересылка которого через таможенную границу Украины в международных почтовых отправлениях запрещена как украинским законодательством, так и актами Всемирного почтового союза", - констатировали в таможне.

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по статьям 472 и 473 Таможенного кодекса Украины. Прибор изъят.

 

Теги: #посылка #мьянма
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