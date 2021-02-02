СБУ разоблачила схему фиктивного ремонта подвижного состава УЗ, объявлены подозрения

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему фиктивного выполнения ремонтных работ машинных комплексов акционерного общества "Укрзализныця" для эксплуатации железнодорожных путей.

Как сообщается на сайте СБУ, такое работы могли привести к внештатным ситуациям. "По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация путей после такого "ремонта" создавала потенциальную угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли", - отмечают в СБУ.

Как установили оперативники, коммерсанты вступили в сговор с руководством одного из филиалов УЖД. В течение нескольких лет фигуранты предоставляли услуги технического обслуживания оборудования на поездах и машинах только на бумаге. При этом подвижной состав в технически неисправном состоянии продолжал эксплуатироваться, ставя под угрозу стабильную работу железнодорожной инфраструктуры страны.

В рамках досудебного расследования СБУ инициировала соответствующие экспертизы, которые подтвердили фиктивность предоставленных услуг и нанесение ущерба АО .

По материалам СБУ, в январе 2021 года Киевская местная прокуратура №6 сообщила шесть подозрений фигурантам противоправной сделки по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Обвинительные материалы направлены в Печерский райсуд Киева.