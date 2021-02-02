События

13:44 02.02.2021

СБУ разоблачила схему фиктивного ремонта подвижного состава УЗ, объявлены подозрения

1 мин читать
СБУ разоблачила схему фиктивного ремонта подвижного состава УЗ, объявлены подозрения

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему фиктивного выполнения ремонтных работ машинных комплексов акционерного общества "Укрзализныця" для эксплуатации железнодорожных путей.

Как сообщается на сайте СБУ, такое работы могли привести к внештатным ситуациям. "По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация путей после такого "ремонта" создавала потенциальную угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли", - отмечают в СБУ.

Как установили оперативники, коммерсанты вступили в сговор с руководством одного из филиалов УЖД. В течение нескольких лет фигуранты предоставляли услуги технического обслуживания оборудования на поездах и машинах только на бумаге. При этом подвижной состав в технически неисправном состоянии продолжал эксплуатироваться, ставя под угрозу стабильную работу железнодорожной инфраструктуры страны.

В рамках досудебного расследования СБУ инициировала соответствующие экспертизы, которые подтвердили фиктивность предоставленных услуг и нанесение ущерба АО .

По материалам СБУ, в январе 2021 года Киевская местная прокуратура №6 сообщила шесть подозрений фигурантам противоправной сделки по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Обвинительные материалы направлены в Печерский райсуд Киева.

Теги: #ущерб #уз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 25.01.2021
Управляющего санацией "Черноморского морского пароходства" подозревают в нанесении ущерба на 17 млн грн

Управляющего санацией "Черноморского морского пароходства" подозревают в нанесении ущерба на 17 млн грн

12:54 22.01.2021
Поезд Ужгород-Лисичанск в 2020 г. перевез в 2,5 раза меньше пассажиров, оставаясь в топе по загрузке – "УЗ"

Поезд Ужгород-Лисичанск в 2020 г. перевез в 2,5 раза меньше пассажиров, оставаясь в топе по загрузке – "УЗ"

23:44 16.01.2021
"Укрзализныця" ищет инвестора для проекта скоростного сообщения Киева с Харьковом, Львовом и Одессой

"Укрзализныця" ищет инвестора для проекта скоростного сообщения Киева с Харьковом, Львовом и Одессой

23:35 16.01.2021
"Укрзализныця" в 2021 планирует отремонтировать 313 локомотивов, 10 тыс. грузовых и 400 пассажирских вагонов

"Укрзализныця" в 2021 планирует отремонтировать 313 локомотивов, 10 тыс. грузовых и 400 пассажирских вагонов

23:03 16.01.2021
"Укрзализныця" планирует разрешить пускать в вагоны по ксерокопиям документов

"Укрзализныця" планирует разрешить пускать в вагоны по ксерокопиям документов

22:51 16.01.2021
"Укрзализныця" будет усиливать контроль за провозом багажа пассажирами

"Укрзализныця" будет усиливать контроль за провозом багажа пассажирами

22:41 16.01.2021
"Укрзализныця" планирует восстановить ж/д сообщение с граничащими с Крымом территориями

"Укрзализныця" планирует восстановить ж/д сообщение с граничащими с Крымом территориями

12:02 16.01.2021
"УЗ" за сутки убрала от снега 361 пассажирскую платформу

"УЗ" за сутки убрала от снега 361 пассажирскую платформу

00:47 16.01.2021
"Укрзализныця" хочет восстановить курсирование "Интерсити" Киев-Перемышль

"Укрзализныця" хочет восстановить курсирование "Интерсити" Киев-Перемышль

16:32 14.01.2021
"УЗ" в 2020 заменила более 700 опор контактной сети, повысила эксплуатационную надежность устройств электроснабжения

"УЗ" в 2020 заменила более 700 опор контактной сети, повысила эксплуатационную надежность устройств электроснабжения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Здание "Эпицентра" в Первомайске горит на всей площади – ГСЧС

В Первомайске горит "Эпицентр" – ГСЧС

Госсекретарь США заявил о готовности предоставления летального оружия Украине – МИД

Заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое – Степанов

Полиция Китая пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19, арестованы более 80 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Здание "Эпицентра" в Первомайске горит на всей площади – ГСЧС

В Первомайске горит "Эпицентр" – ГСЧС

Снимали порчу по фото и лечили болезни онлайн - на Херсонщине разоблачили сестер-мошенниц

Экс-руководитель ГАСИ явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе

Нардеп Гончаренко призвал СНБО ввести санкции за покупку российской и белорусской электроэнергии

Харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал раннюю весну

Гендиректор Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства заявляет о продолжающемся недофинансировании

"Слуга народа" на заседании партии решит вопрос пребывания Дубинского во главе Киевской облорганизации – Верещук

Рада поддержала введение санкций против Никарагуа

Количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличивается в 5 областях – НАН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА