Снимали порчу по фото и лечили болезни онлайн - на Херсонщине разоблачили сестер-мошенниц

Две сестры создали страницу в социальной сети по оказанию платных услуг по снятию порчи и диагностике заболеваний онлайн, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Они обещали клиентам только по фото вылечить болезни онлайн, снять порчу, наладить семейные отношения и многое другое. Мошенницы действовали исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только в переписке. Один сеанс снятия порчи стоил от 1800 гривень. После отправки фото больного и перевода денег за услуги, злоумышленницы блокировали клиентов", - рассказали во вторник в Отделе коммуникации полиции.

Последней жертвой мошенниц стала женщина, у которой тяжело болеет ребенок.

"Для матери это была последняя надежда на спасение. Она прислала "целительницам" для диагностики фото малолетнего сына. Те объяснили, что на ребенке сильная порча, будет трудно вылечить, но это возможно. За один сеанс своих услуг мошенницы потребовали 4300 гривень, которые женщина перевела на их счет. После этого злоумышленницы заблокировали сообщения от клиентки. Деньги ей никто не вернул", - говорится в сообщении.

Потерпевшая обратилась в полицию. Работники отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области совместно с работниками Скадовского районного отдела полиции разоблачили злоумышленниц.

Ими оказались две сестры в возрасте 24 и 27 лет из Скадовского района. Во время проведения санкционированных обысков по местам их проживания изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки, которые злоумышленницы использовали в своей преступной деятельности, сообщил начальник отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области Богдан Палисика.

Женщины объяснили, что сами воспитывают детей и нуждались в деньгах на их содержание. Сейчас полиция устанавливает окончательное количество пострадавших от преступной деятельности сестер.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины (карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет).