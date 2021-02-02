События

12:38 02.02.2021

Нардеп Гончаренко призвал СНБО ввести санкции за покупку российской и белорусской электроэнергии

2 мин читать
Нардеп Гончаренко призвал СНБО ввести санкции за покупку российской и белорусской электроэнергии

 Украинская власть демонстрируют двойные стандарты, вводя санкции против Никарагуа за открытие консульства на территории оккупированного Крыма и параллельно покупая российскую электроэнергию, утверждает народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Конечно, мы должны поддержать санкции против Никарагуа, любой другой страны, которая идет в русле российской политики, российских нарративов. Мы должны бороться и всему миру демонстрировать, что Крым - это Украина… Но меня удивляет, что президент Зеленский готов бороться с Никарагуа, но почему-то не готов бороться с Россией. В то время когда мы принимаем решение по санкциям против Никарагуа, Украина покупает российскую электроэнергию. С 1 февраля мы возобновили импорт российской электроэнергии. Что это?", - сказал Гончаренко.

Как сообщается на сайте партии "Европейская солидарность" во вторник, парламентарий отметил, что ЕС отказалась от закупки электроэнергии с Белорусской АЭС, а Украина ее покупает, несмотря на то, что Беларусь и РФ – "одна энергетическая система". "Почему мы делаем нищими украинского шахтера, украинского энергетика, украинскую промышленность для того, чтобы платить деньги российском шахтеру, русскому энергетику?", - недоумевает депутат.

"Я обращаюсь к секретарю СНБО: немедленно прекратите импорт российской электроэнергии, немедленно прекратите импорт белорусской электроэнергии. Немедленно введите санкции по этому поводу. Законопроект в Верховной Раде. Почему он не рассматривается? Почему наряду с санкциями по Никарагуа нет другого закона, чтобы остановить убийство собственной энергетики?", - резюмировал Гончаренко.

 

Теги: #гончаренко #призыв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:26 30.01.2021
ВОЗ призывает преуспевающие страны делиться вакциной с другими

ВОЗ призывает преуспевающие страны делиться вакциной с другими

02:21 29.01.2021
Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции против Беларуси

Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции против Беларуси

15:26 28.01.2021
В "Евросолидарности" назвали подтверждение ПАСЕ полномочий делегации РФ ожидаемым решением

В "Евросолидарности" назвали подтверждение ПАСЕ полномочий делегации РФ ожидаемым решением

22:23 23.01.2021
Госдеп США призвал Россию освободить Навального и осудил применение силы в ряде городов

Госдеп США призвал Россию освободить Навального и осудил применение силы в ряде городов

04:47 14.01.2021
Байден призвал Сенат США рассмотреть и решить вопрос с импичментом Трампу

Байден призвал Сенат США рассмотреть и решить вопрос с импичментом Трампу

21:33 13.01.2021
Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

21:25 13.01.2021
Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

22:45 12.01.2021
Трамп призывает уважать правоохранителей, пожелал американскому народу мира и исцеления

Трамп призывает уважать правоохранителей, пожелал американскому народу мира и исцеления

22:14 12.01.2021
ООН призвала политических лидеров не побуждать сторонников к насилию

ООН призвала политических лидеров не побуждать сторонников к насилию

13:17 12.01.2021
Замена главы украинской делегации в ПАСЕ выглядит как конфликт внутри "Слуги народа", считают в "Евросолидарности"

Замена главы украинской делегации в ПАСЕ выглядит как конфликт внутри "Слуги народа", считают в "Евросолидарности"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Здание "Эпицентра" в Первомайске горит на всей площади – ГСЧС

В Первомайске горит "Эпицентр" – ГСЧС

Госсекретарь США заявил о готовности предоставления летального оружия Украине – МИД

Заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое – Степанов

Полиция Китая пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19, арестованы более 80 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Здание "Эпицентра" в Первомайске горит на всей площади – ГСЧС

В Первомайске горит "Эпицентр" – ГСЧС

СБУ разоблачила схему фиктивного ремонта подвижного состава УЗ, объявлены подозрения

Снимали порчу по фото и лечили болезни онлайн - на Херсонщине разоблачили сестер-мошенниц

Экс-руководитель ГАСИ явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе

Харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал раннюю весну

Гендиректор Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства заявляет о продолжающемся недофинансировании

"Слуга народа" на заседании партии решит вопрос пребывания Дубинского во главе Киевской облорганизации – Верещук

Рада поддержала введение санкций против Никарагуа

Количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличивается в 5 областях – НАН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА