Гендиректор Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства заявляет о продолжающемся недофинансировании

Генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявляет о продолжающемся недофинансировании организации.

"Перед нами стоит ряд вызовов в финансовом плане, так как мы имеем, как и другие институции культуры, некоторое недофинансирование, оно еще с прошлых лет. Но мы не сетуем, так как какие-либо вызовы нас мобилизуют, помогают нам экспериментировать, находить решения и превратить вызовы в возможности", - сказал он в ходе публичного отчета Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства во вторник в Киеве.