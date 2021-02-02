"Слуга народа" на заседании партии решит вопрос пребывания Дубинского во главе Киевской облорганизации – Верещук

Партия "Слуга народа" в ближайшее время решит вопрос о дальнейшем пребывании народного депутата Александра Дубинского во главе Киевской областной организации, заявила народный депутат Ирина Верещук.

"Корниенко (глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко – ИФ) меня заверил, что в ближайшее время состоится заседание партии, которое примет решение о нахождении его на должности руководителя", - сказала Верещук журналистам во вторник.