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12:06 02.02.2021

"Слуга народа" на заседании партии решит вопрос пребывания Дубинского во главе Киевской облорганизации – Верещук

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"Слуга народа" на заседании партии решит вопрос пребывания Дубинского во главе Киевской облорганизации – Верещук

Партия "Слуга народа" в ближайшее время решит вопрос о дальнейшем пребывании народного депутата Александра Дубинского во главе Киевской областной организации, заявила народный депутат Ирина Верещук.

"Корниенко (глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко – ИФ) меня заверил, что в ближайшее время состоится заседание партии, которое примет решение о нахождении его на должности руководителя", - сказала Верещук журналистам во вторник.

Теги: #дубинский #слуга_народа
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