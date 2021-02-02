Госсекретарь США заявил о готовности предоставления летального оружия Украине – МИД

В ходе первого телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил в готовности новой администрации США развивать экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия", - говорится в сообщении МИД Украины во вторник.

Кроме того, Кулеба подчеркнул важность привлечения США к реализации Крымской платформы и получил заверения в поддержке США этой инициативы Украины.

"Стороны уделили особое внимание совместным усилиям по противодействию гибридным угрозам и дезинформации. Дмитрий Кулеба сообщил об инициативе по созданию в Украине международного центра по противодействию дезинформации и пропаганде и подчеркнул готовность нашего государства делиться передовым опытом в этой сфере", - отметили в МИД.

Собеседники обсудили перспективы контактов на всех уровнях, включая самый высокий, и подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии COVID-19 это будут позволять.