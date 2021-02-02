Разумков открыл пятую сессию Рады IX созыва
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл пятую сессию парламента IX созыва.
Как сообщил Разумков, на открытии сессии присутствуют члены Кабинета министров, руководители центральных органов власти, судебной ветви власти, представители церквей и религиозных организаций, главы дипломатических представительств иностранных государств.
Согласно повестке дня парламента на вторник, 2 февраля, народные депутаты на пленарном заседании пятой сессии планируют утвердить план работы Верховной Рады на 2021 год (проект постановления №4691).
Во втором чтении Рада намерена рассмотреть законопроект №4413 относительно устранения коллизии в вопросе назначения и увольнения членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Кроме того, парламентарии собираются принять проект постановления о санкциях против Никарагуа (№4689), который внес в Раду президент Владимир Зеленский.
Также в повестке дня вторника – законопроект №4229 о внесении изменений в законы "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" относительно завершения конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов.
Второе чтение в Раде должен пройти законопроект №3987, который предусматривает внесение в Госземкадастр сведений о государственной границе.