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10:14 02.02.2021

Заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое – Степанов

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Заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое – Степанов

Количество выявленных за минувшую неделю случаев заболевания COVID-19 в Украине по сравнению с первой неделей декабря 2020 года сократилось в три раза, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"За минувшую неделю выявили 27,157 тыс. случаев заболеваемости, за первую неделю декабря было 89,322 тыс. случаев. Если посмотреть на количество госпитализированных, то в настоящее время этот показатель составляет 18,551 тыс. чел., тогда как за первую неделю декабря в медучреждениях пребывало 28,163 тыс. чел. Количество госпитализированных сократилось на 10 тыс., количество выявленных - в три раза. Это всё - результат нашей работы, реализации нашей совместной стратегии", - констатировал министр.

Кроме того, он сообщил, что за минувшую неделю было проведено 145,812 тыс. ПЦР-тестирований, 34,684 тыс. экспресс-тестов на антиген.

Степанов также отметил, что по уровню смертности на 1 млн человек Украина находится на 34-м месте среди стран Европы.

Теги: #статистика #covid_19 #снижение
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